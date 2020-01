Notizie Lazio, Minala torna tra i convocati di Inzaghi. C’è anche Correa

Vi eravata dimenticati di Minala? Lui non ha mai dimenticato la Serie A e dopo anni di purgatorio potrebbe tornare in campo a quasi 6 anni dopo l’ultima volta…

Ultime Lazio, Minala convocato

Rientrato nella lista giocatori a partire da gennaio (era rimasto escluso a inizio stagione) nell’ultimo impegno contro la Cremonese, in Coppa Italia, Joseph Minala era sceso anche in campo, disputando 18 minuti contro i grigiorossi. A riprova di come Inzaghi creda in lui, oggi è anche arrivata la convocazione per la gara contro la Sampdoria, in programma oggi pomeriggio alle 15:00. Era il 18 maggio 2014 quando ciò avvenne per l’ultima volta: all’epoca scese in campo per 2 minuti contro il Bologna all’ultima di campionato e sembrava potesse essere l’inizio di una sfavillante carriera in biancoceleste. Nel mezzo invece tanti prestiti, tra Bari, Latina e soprattutto nella stessa Salernitana di Lotito.

Ecco l’elenco completo degli uomini scelti dal mister:

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Proto

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Radu, Silva, Vavro

Centrocampisti: André Anderson, Berisha, Djavan Anderson, Jony, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Minala, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile

Nonostante i problemi fisici quindi, un po’ a sorpresa il tecnico ha inserito El Tucu Correa tra i convocati per la gara contro i blucerchiati: possibile un suo impiego a partita in corso.

La storia di Joseh Minala

La storia del centrocampista ha i contorni di una telenovela. Le polemiche al suo arrivo in biancoceleste sulla sua presunta età sono cominiciate praticamente subito: per molti era assurdo che un calciatore così giovane avesse già dei mezzi fisici così importanti. Il suo rendimento ne ha inevitabilmente risentito: c’è chi ricorda che già dopo i primi giorni, il giovane minacciasse il suo ritorno in Africa. Parte così una girandola di prestiti, tra alti e bassi, fino alla beffa di quest’anno, quando finora è stato impiegato con la Primavera da fuoriquota. Ora però, finalmente, la luce sembra vedersi in fondo al tunnel.