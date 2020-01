Notizie Juventus, Sarri in conferenza stampa prima del Parma

Ultime Juventus | Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di domani contro il Parma:

Ultime Juve, Sarri in conferenza

“Prima di tutto voglio ricordare Anastasi, un calciatore importantissimo per la storia della Juve e del calcio Italiano. Me lo ricordo protagonista agli Europei del 1968, un grande calciatore e un grande uomo.

Ronaldo e tridente? Preferisco avere difficoltà di formazione che attaccanti di livello più basso. Vediamo come stanno oggi, anche chi ha giocato per tutta la partita.

De Ligt? Ha giocato tre partite due mesi fa, lo può fare anche ora. Viene da un periodo di recupero, vediamo come sta dopo l’allenamento di oggi. Rugani ha dimostrato di esser pronto e non ci sono problemi.

Tridente? Qualche volta non ho giocato a tre nemmeno in Inghilterra con Hazard da prima punta, in certe gare contro il City o Liverpool. Tutto dipende dagli equilibri che troviamo tra le varie soluzioni. Dobbiamo essere una squadra che vuole dominare la partita senza mettersi nelle condizioni di rischiare. La difficoltà sono in queste, solo Higuain ha un ruolo ben preciso, gli altri due sono più istintivi che non hanno un ruolo solo e ben definito.

Mercato? Kulusevski spero domani di non vederlo, spero di vederlo tra sei mesi”.