Napoli-Fiorentina 0-1 LIVE: Chiesa ammutolisce il San Paolo

Napoli-Fiorentina, risultato e sintesi del match

Match molto importante al San Paolo, dove si affrontano Napoli e Fiorentina. La squadra di Gattuso cerca continuità dopo la vittoria di Coppa Italia, mentre i viola vogliono scrollarsi di dosso un brutto inizio di stagione. Il primo tempo inizia in maniera molto intensa, da parte di entrambe le squadre, che vogliono subito fraseggiare in zona offensiva. Chiare occasioni da gol non ne arrivano fino al 26′, quando dopo una serie di cambi di gioco la Fiorentina riesce a passare in vantaggio grazie a Chiesa.

Napoli-Fiorentina, formazioni e tabellino

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Luperto; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore: Iachini

Gol: Chiesa (F)

Ammoniti: