Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Insigne dal 1′ minuto

Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Napoli-Fiorentina formazioni ufficiali | Stasera alle ore 20.45 Napoli e Fiorentina si affronteranno allo stadio San Paolo di Napoli per la 20° giornata della Serie A 2019-2020: incontro importante per entrambe le squadre per risalire la china dopo un periodo per nulla esaltante. Gli azzurri allenati da Rino Gattuso sono solo 11° in classifica con 24 punti nelle prime 19 partite e sono reduci da due sconfitte, contro Inter e Lazio. I viola di Beppe Iachini, 14esimi con 21 punti, arrivano da un pareggio e una vittoria rispettivamente contro Bologna e Spal ma hanno ottenuto in campionato appena 6 punti da inizio novembre ad oggi. La bilancia pende dalla parte dei partenopei anche se si guarda ai precedenti. Nelle precedenti 69 partite del massimo campionato disputate in casa del Napoli, i partenopei hanno ottenuto 32 vittorie, 21 pareggi e 16 sconfitte.Campani e toscani si sono sfidati finora 139 volte in Serie a con 48 successi napoletani, 39 pareggi e 52 vittorie dei viola. L’ultimo match risale al 24 agosto scorso, prima giornata, con il Napoli che vincente per 4 a 3 in trasferta grazie a una doppietta di Insigne e a gol di Mertens e Callejon.

Le scelte di Iachini e Gattuso

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Lupero; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore: Iachini