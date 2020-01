Napoli-Fiorentina 0-1, il gol di Chiesa sblocca il match

Napoli-Fiorentina Gol Chiesa | Al 26′ del primo tempo ospiti in vantaggio. Grande gioco di squadra con cui Federico Chiesa viene liberato in area dall’assist finale di Benassi che non sbaglia e calcia in rete all’angolino basso di sinistra. Ora il punteggio è di 0-1

Il video del gol