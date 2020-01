Mercato Milan, Paquetà in partenza: fissato il prezzo del brasiliano

Mercato Milan: Maldini e Boban fissano il prezzo di Paquetà

Mercato Milan Paquetà | Grandi movimenti per il Milan in questo mercato di gennaio, pieno zeppo di novità. I rossoneri dopo aver investito vogliono monetizzare il più possibile da qualche cessione, e uno dei giocatori che potrebbe cambiare maglia è sicuramente Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano sta attraversando un momento davvero molto complicato, e il suo minutaggio non è assolutamente paragonabile a quello dello scorso anno.

Ora l’ex Flamengo non è più contento a Milano, e in questi giorni potrebbe anche decidere di partire. Intanto Maldini e Boban valutano la situazione, e soprattutto fissano il prezzo del brasiliano: 38 milioni di euro, non di meno. Concorrenti avvisate quindi, Paquetà può partire, ma solo al giusto prezzo. Questo quanto riportato da cm.it.

Paquetà: tra PSG e ritorno in Brasile

Il futuro di Paquetà è davvero molto incerto, specie dopo le ultime partite, in cui il brasiliano ha giocato pochissimi minuti. Per l’ex Flamengo si sono aperte diverse ipotesi, tra cui proprio un ritorno in Brasile. Pista fredda però, con un PSG che intanto continua a tenerlo d’occhio. Leonardo lo vorrebbe portare a Parigi, ma per farlo dovrà accontentare il Milan. La cifra è abbastanza alta, ma difficilmente spaventerà la squadra francese.