Mercato Juventus: Dybala, Cuadrado e Higuain chiamano Pogba

Il centrocampista francese è ancor al centro dei sogni di mercato della Juventus: riferisce Tuttosport, che in questo momento la trattativa non è portata avanti dal solo Paratici ma anche dai sudamericani della Juve, i panitas…

Ultime mercato Juve, un aiuto nella trattativa Pogba

Il nome in spagnolo indica un amicone, un ragazzo sempre disponibile ed arguto: è il nome scelto da Cuadrado per il gruppo di amici che comprende i sudamericani della Juventus (con Dybala e Higuain in prima linea) che hanno legato di più. Pogba è membro di questo gruppo ad honorem e conserva relazioni fittissime con tutti: si sentono continuamente su whataspp, skype o telefono e anzi quando possono si vedono nei più disparati posti del mondo cercando di venirsi incontro l’un l’altro, coltivando la speranza di tornare a giocare un giorno di nuovo insieme. Ma basterà a portare a compimento il gran colpo?

Calcio mercato Juve, i dettagli del possibile affare

Secondo il quotidiano torinese, l’influsso dei panitas sarà importante ma non decisivo. A far la differenza, oltre al progetto tecnico, saranno i soldi. E ne servono molti in questo momento. Non tanto per il pur alto prezzo del suo cartellino (possibile l’inserimento anche di contropartite tecniche) che resta comunque altissimo (oltre i 100 milioni), ma per lo sproposito che attualmente guadagna al Manchester United. Anche con le agevolazioni del Decreto Crescita, lo stipendio del Polpo Paul graverebbe per più di 20 milioni annui sulle casse bianconere e ultimamente il Fair Play finanziario ha cominciato ad accendere i suoi fari sui bilanci bianconeri. Per il momento la Juve non affonda il colpo, in attesa magari, di un segnale da Mino Raiola…