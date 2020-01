Lecce-Inter: probabili formazioni di Fantacalcio.it

Lecce-Inter: le probabili formazioni di Fantacalcio.it , Sensi e Barella si rivedono alla fine tra i titolari per l’Inter. Servono punti ai nerazzurri per recuperare terreno sulla Juventus, laureatasi campione d’inverno aprrofittando dell’ultimo pareggio dei nerazzurri.

Il club salentino tiene sotto controllo le condizioni degli infortunati Calderoni, Majer, Shakhov e Farias. Manca ancora qualche ora alla gara di domani, oggi ci saranno ulteriori test, se non dovessero farcela, sarà Dell’Orco a scendere in campo sulla corsia di sinistra, mentre il neoacquisto Deiola sarà schierato in mezzo al campo così come Falco prenderà il suo solito posto là davanti dove Babacar e Lapadula si contendono l’ultima maglia disponibile nel ruolo di attaccante centrale.

Antonio Conte potrà contare sul rientro di Barella e Skriniar, di ritorno dalle rispettive squalifiche. La mezzala ex Caglairi può prendersi il posto di Gagliardini dai titolari, sistemandosi accanto a Brozovic e Sensi. Il centrale slovacco invece sarà il terzo di una difesa con de Vrij ed uno tra Bastoni e Godin. Sull’esterno Candreva e Biraghi meritano fiducia (c’è tempo per i nuovi arrivi) in impossibile togliere spazio e Lautaro Martinez e Lukaku.

Lecce-Inter: probabili formazioni

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Falco, Babacar

Ballottaggi: Dell’Orco 60% – Meccariello 40%; Babacar 55% – Lapadula 45%

Indisponibili: Calderoni, Tabanelli, Farias

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku

Ballottaggi: Bastoni 55% – Godin 45%; Barella 55% – Gagliardini 45%

Indisponibili: D’Ambrosio

Squalificati: –