Lazio-Sampdoria, Ranieri a Sky Sport: “Stasera me li mangio vivi. Mercato? Serve qualcosa in difesa”

Ranieri dopo Lazio-Sampdoria

Ranieri dopo Lazio-Sampdoria | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo Lazio-Sampdoria, il tecnico dei blucerchiati, Claudio Ranieri. Ecco le sue parole.

Le parole di Claudio Ranieri

“Lo avevo detto, non dovevamo andare in campo così: stasera me li mangio vivi. La Lazio ha vinto ed è stata troppo brava per noi. Peggior partita da quando ci sono io, la Lazio sa quello che vuole e come ottenerlo, Simone Inzaghi sta facendo cose straordinarie. Noi abbiamo corso tanto, ma male. La nostra situazione di classifica non deve essere una scusante, do i meriti alla Lazio. Tutti saranno dispiaciuti della prestazione, almeno me lo auguro, che avranno voglia di riscatto. Siamo nelle sabbie mobili, dobbiamo stare sempre col coltello tra i denti. Mercato? Se dovesse andar via un attaccante, verrà uno più forte di quello che va via. Sono contento dei miei attaccanti, leggo anche io, ma non do nessun benestare all’addio di nessuno. Defrel? Era qui l’anno scorso, non credo che ritorni. Abbiamo bisogno di qualcosa in difesa, la società si sta muovendo in tal senso. Lazio da scudetto? Bisogna vederla un po’ più avanti, in questo momento riesce tutto, vediamo a fine marzo quello che succede. Se continua così, nulla è precluso”.