Lazio-Sampdoria, Osti a Sky Sport: “Miglioreremo dove possibile. Caprari? Vediamo a febbraio”

Le parole di Carlo Osti nel pre-partita di Lazio-Sampdoria

Osti, Lazio-Sampdoria | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, prima del match tra Lazio e Sampdoria, il ds blucerchiato, Carlo Osti. Ecco le sue parole.

Osti prima di Lazio-Sampdoria

“Noi non vogliamo indebolirci ed è per questo che staremo attenti a non perdere nessuno. Se possiamo far qualcosa per migliorare, lo faremo. Questo è un campionato molto complicato. Caprari resta? Bellissima domanda, ma possono rispondere solo il primo febbraio”.

