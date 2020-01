Juventus-Parma: probabili formazioni di Fantacalcio.it

Juve-Parma, ecco le probabili formazioni riportate da Fantacalcio.it. Nei padroni di casa pochi cambi: vista l’assenza di Demiral, termina anche il duello con De Ligt per una maglia da titolare.

Ci sono degli avvicendamenti quindi nel reparto difensivo della Vecchia Signora dopo i problemi fisici occorsi al difensore turco e per questo al fianco di Bonucci, fino al ritorno di Chiellini, sarà De Ligt il titolare. In mediana Rabiot è in crescendo e si è guadagnato ancora una volta la fiducia di Sarri, vista anche la squalifica di Bentancur. Matuidi e Pjanic completano il reparto. Ramsey e Higuain invece combattono per completare il reparto offensivo assieme a Dybala e Ronaldo. Il portoghese non sceso in campo nel match di Coppa Italia contro l’Udinese per un problema fisico ma ce l’ha fatta a recuperare per la prima di ritorno in Serie A.

La squadra ducale recupera Gervinho, ma resta un’incognita il suo impiego dal primo minuto. In alternativa all’ivoriano, mister D’Aversa potrebbe inserire un centrocampista ed avanzare Kucka nel tridente con Kulusevski e Inglese (in ballotaggio con Cornelius come chiarito da D’Aversa). Disponibile Barillà, ma potrebbe accomodarsi in panchina per far spazio al nuovo acquisto Kurtic.

Juve-Parma: probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Cuadrado, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Ramsey , Higuain, Dybala

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Hernani, Kurtic, Kucka, Gervinho, Inglese, Kulusevski