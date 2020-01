Inzaghi dopo Lazio-Sampdoria: “Stiamo meritando il posto. La qualità di Immobile va oltre i gol”

Inzaghi dopo Lazio-Sampdoria

Inzaghi dopo Lazio-Sampdoria | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo Lazio-Sampdoria, il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi. Ecco le sue parole.

Le parole di Simone Inzaghi

“E’ la 100esima vittoria sulla panchina della Lazio, 11 vittorie consecutive. Fa bene Ciro a dire che non dobbiamo pensare al -3 dalla Juve, ma al +10 da Roma Atalanta. Ciro risponde sempre bene, è molto intelligente. Ve l’ho già detto, manca poco per lo scudetto a questa squadra. Stiamo meritando questa situazione, è una soddisfazione grande essere dove siamo. La squadra resta compatta e unita, oggi avevamo davanti un avversario molto in salute. Partita che abbiamo fatto diventare facile, nonostante non lo fosse. Segnale forte dai miei ragazzi, credono nel lavoro che facciamo e nelle nostre idee di calcio. Sono fortunato ad avere un gruppo così, massimo impegno da parte di tutti e sono sempre disponibili, facendosi trovare pronti. Non dobbiamo fermarci, martedì gara importante e poi il derby. Guardiamo già alla prossima. Immobile? A contare i suoi numeri, ci vorrebbe un po’ di tempo (ride, ndr). Ciro va oltre i gol, è un grande uomo squadra. Oltre ad essere un grande calciatore, è un grande uomo”.