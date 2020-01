Calciomercato Roma, è Januzaj il sostituto di Zaniolo: no per Suso

Calciomercato Roma, è Januzaj il sostituto di Zaniolo

Calciomercato Roma Januzaj | Dopo lo choc dell’infortunio di Zaniolo, la mazzata del mercato. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione online del quotidiano sportivo di Roma, Il Corriere dello Sport. Non sono giorni fortunati per la Roma giallorossa, che con Politano avrebbe sistemato l’attacco e adesso si trova obbligata a cercare alternative. Nel

frattempo il nome di Cengiz Ünder, che è stato spronato da Fonseca e domani sarà titolare contro il Genoa, è stato rimosso da ogni trattativa. Petrachi lo avrebbe ceduto volentieri all’inizio del mese per poi prendere Politano senza inserire Spinazzola nello scambio. Ma

a questo punto Under è destinato a rimanere.

Mercato Roma, il belga obiettivo per l’attacco

Il problema del mercato invernale di Petrachi e di Fonseca è la mancanza di denaro liquido da investire. Il CEO Fienga è stato molto chiaro si può spendere solo ciò che entra

in cassa. Quindi la Roma proverà a prendere un esterno mancino in prestito. Suso è una soluzione ma il Milan difficilmente lo darà in prestito. Un’ala che piace, a basso costo, è Cristian Pavon, argentino di passaporto italiano che ha scelto di lasciare il Boca Juniors per la Major League Soccer Usa. Ma sono necessari 13 milioni e difficilmente arriverebbe in prestito. Il nome caldo di giornata è quello di Adnan Januzaj 24 anni riserva della Real Sociedad, in Spagna. Mancino, un grande avvenire dietro le spalle ma ampi margini per entrare in una rosa come rincalzo per poi guadagnarsi spazio e fiducia. Valore nominale di mercato 12 milioni di euro, contratto in scadenza al 30 giugno 2022. La formula a cui si lavora è quella del prestito con diritto di riscatto. L’affare può decollare.