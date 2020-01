Calciomercato Roma, ecco il vice-Under: arriva dalla Liga

La Roma sta giustamente guardandosi intorno: Cengiz Under potrebbe presto forzare la mano per una cessione al Milan e così Petrachi sonda il terreno alla ricerca di una valida alternativa.

Calcio mercato Roma, pronto il colpo Januzaj

Ex bambino prodigio, pescato dal Manchester United nelle giovanili dell’Anderlecht, il belga di origini kosovare è attualmente alla Real Sociedad, dove fino a questo momento ha totalizzato soltanto 11 presenze per poco più di 400 minuti in Liga. Classe ’97, secondo la Gazzetta dello Sport è uno dei nomi sul taccuino di Petrachi per sostituire Under, qualora il corteggiamento del Milan continuasse ad essere così serrata come accaduto nelle ultime ore. Il suo ruolo naturale è quello di trequartista, ma all’occorrenza può essere impiegato con risultati soddisfacenti anche sulla fascia. Il fatto che non stia trovando molto spazio alla corte di mister Alguacil costituisce un quid pluris per il buon esito del suo eventuale passaggio, così come la scadenza del suo contratto con gli spagnoli, prevista nel 2022, impone costi contenuti. Valore di mercato: 12 milioni di euro.

Ultime mercato Roma, gli altri nomi

I giallorossi sono comunque alla ricerca di un altro esterno, visto il mancato arrivo di Politano. Attualmente il romano è però più lontano che mai, e così la dirigenza è tornata su un vecchio pallino. Stiamo parlando di Xherdan Shaqiri, esterno del Liverpool che guadagna uno sproposito per le casse giallorosse e che eventualmente arriverebbe in prestito.