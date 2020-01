Calciomercato Napoli, Boga obiettivo concreto: tentativo per l’estate

Tweet on Twitter

Calciomercato Napoli: gli azzurri provano l’anticipo per Boga

Calcio Mercato Napoli Boga | Il Napoli continua il suo mercato, e continua in particolare a tenere d’occhio giovani talenti sparsi per l’Europa. Uno di questi è sicuramente Boga, esterno in forza al Sassuolo, e protagonista di una stagione fin qui straordinaria. L’ex Academy del Chelsea ha un prezzo piuttosto elevato, ma il suo talento è cristallino, e gli azzurri continuano a tenerlo nel mirino.

La concorrenza sarà parecchio, specie a fine stagione, e pertanto il ds del Napoli Giuntoli sta programmando la prossima mossa: bloccare Boga adesso in vista dell’estate. Intanto il giocatore continua a stupire tutti, e nella partita odierna ha realizzato un gol stupendo: tunnel e destro all’incrocio dei pali. Il futuro è di Boga, questo è sicuro.

Boga-Napoli: concorrenza Inter

Il mercato di gennaio potrebbe riservare parecchie sorprese, anche in vista della prossima stagione. L’obiettivo del Napoli è quello di bloccare Boga già adesso, in modo da anticipare la folta concorrenza. Le squadre interessate all’attaccante sono tante, e tra queste c’è anche l’Inter. I nerazzurri ci hanno fatto più di un pensierino, e non è da escludere che da qui a breve possa scattare un vero e proprio duello. Sono previste altre novità nelle prossime settimane.