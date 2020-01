Calciomercato Milan, pronto il colpo Longstaff: i dettagli

Matthew Longstaff è uno dei fratelli che stanno facendo le fortune del Newcastle quest’anno: può liberarsi quasi a parametro 0, il Milan ha messo gli occhi su di lui…

Calcio mercato Milan, obiettivo Longstaff

In Inghilterra ne sono convinti: Matty Longstaff è troppo forte per restare sul Tyneside e l’occasione è troppo ghiotta per non essere colta da un club di fama internazionale. Basterebbe infatti versare al club inglese circa 600.000 euro a titolo di indennità per la crescita del giocatore e da giugno potrà essere ingaggiato. Questo a meno che non arrivi un nuovo contratto, come chiaramente sta provando a fare la dirigenza inglese. Ma secondo The Sun, potrebbe già essere troppo tardi: il Milan si è messo sulle sue tracce e potrebbe strappare presto il suo sì.

Meno famoso del fratello Sean (per il quale il Manchester United ha offerto 50 milioni di euro) ma anche più giovane, fino a questo momento ha collezionato 225 minuti in Premier League per 5 presenze, mettendo a segno una doppietta proprio contro i Red Devils. Classe 2000, mediano, sarebbe chiaramente un colpo per il futuro.

Ultime Milan, i possibili arrivi

Per un discorso più immediato, e forse più esaltante, il Diavolo sta pensando a dei profili più pronti. Vecino sarebbe un’opzione non particolarmente gradita a Pioli, che invece stravede per uno spagnolo che ha già fatto benissimo agli Europei Under 21 assieme a Fabian con la Spagna: stiamo parlando di Dani Olmo, per il quale Boban ha già fatto un’offerta molto importante.