Calciomercato Milan, l’agente di Dani Olmo: “Decide lui, io non posso impedirlo”

Calciomercato Milan | Andy Bara, agente di Dani Olmo obiettivo di mercato del Milan, ha parlato delle voci riguardanti il suo assistito ed i rossoneri nel corso di un’intervista concessa ai microfoni del portale croato Sportske Novotsky:

“Se Olmo deciderà di andare al Milan questo accadrà. Come agente io non posso impedire che Dinamo, Milan ed Olmo trovino un accordo. Ricordo che cinque anni fa Dani Olmo decise di andare dal Barcellona alla Dinamo, né io né suo padre Miguel lo persuademmo”.

Ultime Milan: la trattativa per Dani Olmo

In mattinata lo stesso agente ha negato la notizia riguardante una richiesta di 7 milioni di commissione per il trasferimento del giocatore. Andy Barra, agente del centrocampista della Dinamo Zagabria, starebbe provando a muovere il suo assistito già in questa sessione. Considerando anche le parole dello stesso giocatore, il trasferimento potrebbe arrivare a gennaio. Dalla Croazia sono sicuro: l’accordo fra il Milan e la Dinamo Zagabria c’è già. Dani Olmo sarebbe vicinissimo a diventare un nuovo giocatore rossonero, Zvonimir Boban, dirigente del Milan, si sarebbe mosso personalmente con la dirigenza croata. Affare da 30 milioni, al calciatore andranno 2,5 milioni di euro per un contratto fino al 2025.