Calciomercato Milan, Dani Olmo nel mirino: due ostacoli nella trattativa

Calciomercato Milan: ecco cosa blocca l’operazione Dani Olmo

Calcio Mercato Milan Dani Olmo | Un mercato di gennaio parecchio intenso, soprattutto per quanto riguarda le principali squadre del campionato. Il Milan ha fin qui svolte diverse operazioni, sia in entrata che in uscita, ma la sensazione è che da qui a poco possano arrivare ulteriori assalti per qualche giocatore. Diversi sono i profili sondati dalla società, e uno di questi è senza dubbio Dani Olmo. Il centrocampista spagnolo è stata una delle rivelazioni di questa prima parte di anno e non è un caso che il giocatore sia osservato da tanti top club europei.

I rossoneri continuano a tenerlo d’occhio, ma ad oggi la trattativa è molto complicata per via di due ostacoli: la richiesta alta della Dinamo Zagabria di 30 milioni di euro, e l’altissima richiesta dell’agente del ragazzo, ovvero di 7,5 milioni di commissioni. Delle cifre parecchio altisonanti, e che il Diavolo non può attualmente sostenere. L’affare è in stallo, ma potrebbero esserci altre novità. Questa la notizia riportata da cm.it.

News Milan: Dani Olmo deciderà il suo futuro

Dani Olmo è un obiettivo concreto per il Milan, che però ad oggi non può avere certezze sulla fattibilità della trattativa. Il ragazzo dovrà infatti prendere una decisione sul proprio futuro, e a confermarlo è lo stesso agente. Ecco le sue parole.