Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic nel mirino dello United

Ultime Lazio, Milinkovic Savic in bilico? Come riportato da Tuttosport, il Manchester United è già alla ricerca del sostituto di Paul Pogba, che piace a Juventus e Real Madrid. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club inglese avrebbe messo di nuovo nel mirino il centrocampista biancoceleste.

Per prendere il posto del campione del mondo, tuttavia, non c’è solo il nome del serbo. Anche Thomas Muller, Maddison e Tielemans piacciono al club inglese.

Ultime Lazio: Milinkovic-Savic sta stupendo tutti

Come Pogba, Milinkovic si sta adatto bene nel nuovo ruolo da interno. Più lontano dalla porta ma in ogni caso fondamentale per il gioco di Simone Inzaghi. Inevitabilmente il suo rendimento in zona rete è nettamente peggiorato ma Savic è nel vivo del gioco e sa svolgere bene i nuovi compiti richiesti da Inzaghi. La sua valutazione resta altissima. Anche perchè sul calciatore non c’è solo lo United. Secondo quanto riportato da Don Balon, anche il Real Madrid sembra intenzionato ad offrire circa 105 milioni di euro per Milinkovic. Una cifra spaventosa, e che stavolta potrebbe far vacillare il patron laziale Claudio Lotito. Il futuro del serbo sembra essere deciso almeno per questa stagione: restare alla Lazio, e poi parlare di un eventuale addio. Occhio anche alla concorrenza italiana, con una squadra in particolare in pole.