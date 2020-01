Calciomercato Juventus, Rakitic-Bernardeschi: conferme dalla Spagna sullo scambio

Calciomercato Juventus, si sblocca lo scambio Rakitic-Bernardeschi: le news dalla Spagna

Calciomercato Juventus, scambio Rakitic-Bernardeschi | Arrivano nuove conferme, questa volta direttamente dalla Spagna: lo scambio che vede Rakitic in bianconero e Bernardeschi in Spagna e al Barcellona, prende quota. Nonostante le smentite del club bianconero sul mercato che resta fermo alla Juventus, le voci di calciomercato continuano e prendono quota anche in Spagna. Sì, perché il ‘Mundo Deportivo’ infatti, ha messo in risalto tra le sue righe, lo scambio tra Barcellona e Juventus per i cartellini di Rakitic e Bernardeschi. Ritorno di fiamma e contatti riaccesi tra i due club, dopo la trattativa vissuta nella scorsa estate.

Ultime Juve, Rakitic-Bernardeschi, ora si può: ecco perché

Con l’addio di Valverde potrebbe trovare meno spazio Ivan Rakitic nel centrocampo dei catalani, già accostato al campionato italiano nella scorsa estate. E’ per questo che il croato potrebbe seriamente approdare in Serie A e la Juventus potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Federico Bernardeschi. Quest’ultimo non sta trovando spazio, chiuso dall’incredibile tridente formato da Dybala, Higuain e il sempreverde Cristiano Ronaldo. Ci sarebbero i primi contatti tra il club blaugrana e la società di Andrea Agnelli, con il CFO bianconero, Fabio Paratici, pronto all’assalto. Vuole regalare a Maurizio Sarri un centrocampista di spessore, che possa dare una mano al palleggio di cui il tecnico di Figline, fa la sua arma migliore.