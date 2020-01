Calciomercato Inter, Setin apre all’addio di Vidal: “E’ disordinato”

Ultime Inter | Quique Setien, nuovo allenatore del Barcellona, ha parlato di Arturo Vidal nella conferenza stampa pre match. Il nuovo tecnico del Barça, Quique Setien, ha punzecchiato il calciatore ancora obiettivo di mercato dell’Inter. Nella conferenza stampa prima del debutto del nuovo allenatore blaugrana contro il Granada, ha punto Arturo Vidal riguardo un suo difetto tecnico-tattico. La filosofia di gioco di Setien è il TikiTaka ed il cileno non sembra adatto al suo gioco.

“Ho parlato con Vidal prima dell’allenamento perché spiegargli alcune cose che avrebbe dovuto fare in partitella. Ed è quello che ha puntualmente fatto. Noi diamo importanza all’ordine in campo e ci sono giocatori come Arturo che tendono a perdere la posizione e l’ordine in campo. Il nostro lavoro è incidere su questo aspetto affinché migliorino. C’è bisogno di ordine per difendere e attaccare. E sono sicuro che alla fine otterremo il risultato che cerchiamo“.

Ultime Inter: si riapre la pista Vidal?

I nerazzurri sono ad un passo da Eriksen ma se l’affare saltasse allora potrebbe arrivare ancora Vidal vista la difficoltà nel trovare spazio a Barcellona. Se Eriksen darà il via libera all’operazione Inter, senza voler attendere i prossimi mesi (è in scadenza e nel mirino di Real e Psg), l’ad Marotta presenterà un’offerta importante agli inglesi magari provando ad inserire una contropartita come Vecino.