Calciomercato Inter, torna di moda lo scambio Llorente-Politano

Il mercato dell’Inter in questa sessione di gennaio viaggia sulle montagne russe: come riferito da Tuttosport, si fa di nuovo largo l’operazion con il Napoli con protagonisti l’esterno romano ed il bomber spagnolo.

Calcio mercato Inter, ritorno di fiamma per Llorente

Da uno scambio all’altro. Saltato quello con Spinazzola (si prevedono addirittura conseguenze legali), si fa largo di nuovo la doppia operazione che porterebbe Politano a vestire l’azzurro e Llorente a Milano. In questo modo sarebbe anche colmata la lacuna in attacco che Marotta stava provando a colmare (per ora invano) con Giroud: il fallimento del negoziato con la Roma ha imposto lo stop anche all’arrivo del francese, che intanto sta cominciando a guardarsi intorno. D’altro canto, con l’ufficialità di Ashley Young, un esterno in più sarebbe adesso gradito ma non imprescindibile e quindi non è detto che questa possa essere una soluzione a basso budget in grado di accontentare tutti.

Ultime mercato Inter, gli altri movimenti

A questo punto tutte le forze della dirigenza sono per ingaggiare Eriksen del Tottenham. La sensazione è che ormai manchi davvero poco: l’accordo con il calciatore è stato raggiunto anche grazie al lauto stipendio offerto (7,5 milioni di base fissa, coi bonus potrebbe arrivarsi facilmente a 9 annui). Manca il sì degli Spurs, che potrebbe tirare fino alla fine e spuntare i 20 milioni per il suo cartellino: qualora non ci fossero margini di trattativa, appare complicato che salti tutto in ogni caso.