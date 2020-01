Calciomercato Inter, Lazaro al Newcastle: l’agente è in Inghilterra per chiudere

Calciomercato Inter, Lazaro pronto al prestito in Inghilterra: l’agente è a Newcastle per chiudere

Calciomercato Inter – Lazaro | Con l’arrivo di Ashley Young sarà ancora più chiuso Valentino Lazaro dalle gerarchie di Antonio Conte, nonostante lo stop della trattativa tra Roma e Inter per lo scambio di Politano e Spinazzola. E’ per questo che il calciatore austriaco sarà pronto ad una nuova avventura, che servirà a sentirsi nuovamente protagonista. Non continua in nerazzurro la sua stagione, in queste ore l’agente avrebbe raggiunto l’Inghilterra per trovargli una nuova sistemazione. Il Newcastle è alle porte.

Notizie Inter, Lazaro via dopo soli sei mesi: pronto all’approdo al Newcastle

Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, l’entourage del calciatore sarebbe praticamente a Newcastle per trovare la chiusura definitiva. L’idea sarebbe quella di approdare proprio in Premier League, per tornare a disputare un campionato da titolare e non come all’Inter. Arrivato con ogni più rosea aspettativa, l’austriaco ha un po’ deluso in nerazzurro, non riuscendo mai a incidere nell’11 di Conte. Il tecnico, infatti, gli ha riservato davvero poco spazio. Per lui, il minutaggio è stato veramente basso. Solo 513 in campo, divisi nelle tre competizioni in cui l’Inter è stata protagonista. Solo 11 presenze e poca qualità sul campo. Valentino Lazaro vuole ripartire dall’Inghilterra, la Premier League è il suo futuro. La sua è una partenza in prestito.