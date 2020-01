Calciomercato, Haaland si presenta in Bundesliga con una tripletta – VIDEO

Calciomercato, tripletta all’esordio per Haaland

Calciomercato tripletta Haaland | L’RB Lipsia ha battuto per 3-1 l’Union Berlino e si conferma capolista della Bundesliga anche dopo la 18° giornata. Ospiti in vantaggio con Bulter al 10′. Nella ripresa la rimonta del Lipsia con la doppietta del solito Werner al 51′ e 83′, gol di Sabitzer al 57′. In classifica, Lipsia primo con 40 punti a +5 sul Borussia Moenchengladbach. Nella 18° giornata di Bundesliga spicca il successo esterno in rimonta del Borussia Dortmund per 5-3 in casa dell’Augusta. Esordio con il botto per il bomber Haaland, autore di una tripletta in appena venti minuti. Di Sancho e Brnadt le altre reti. Non bastano ai padroni di casa, la doppietta di Niederlechner e il gol di Richter. In classifica, il Borussia aggancia momentaneamente Bayern e Schalke al terzo posto con 33 punti.

Bundesliga, gli altri risultati

E’ la giornata delle vittorie esterne: oltre al Dortmund, infatti, successi esterni anche per il Werder Brema (0-1 a Dusseldorf), per l’Eintracht Francoforte (1-2 ad Hoffenheim) e per il Friburgo (2-1 a Magonza). L’unica vittoria casalinga è quella del Colonia, per 3-1 ai danni del Wolfsburg. Tre punti fondamentali in chiave salvezza, quelli ottenuti da Eintracht, Colonia e Werder.