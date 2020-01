Calciomercato Brescia, Bjarnason torna in Serie A: è ufficiale

Tweet on Twitter

Birkir Bjarnason torna in Serie A: lo fa indossando la maglia del Brescia, che oggi ha annunciato il suo acquisto con un comunicato ufficiale.

Calcio mercato Brescia, Bjarnason è ufficiale

Dopo aver vestito le maglie di Pescara e Sampdoria, dove ha segnato 15 gol in totale, l’attaccante islandese fa ritorno in Italia all’età di 31 anni. Nei giorni scorsi si era parlato di questa trattativa, oggi il club ha comunicato, assieme alla notizia, anche i dettagli dell’affare. Ecco il testo della nota diffusa dalla società lombarda: “La società Brescia Calcio annuncia di aver sottoscritto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del giocatore islandese Birkir Bjarnason. Nato ad Akureyri (Islanda), il 27 maggio 1988, ha giocato nella rappresentativa nazionale islandese. L’intesa firmata prevede 18 mesi di durata con scadenza fissata al 30 giugno 2021″. Oggi il calciatore ha anche svolto il suo primo allenamento coi nuovi compagni.

Il giocatore è arrivato a parametro 0: la sua ultima esperienza è avvenuta con la maglia dell’Al Arabi in Qatar. Su di lui non c’erano soltanto le Rondini: sembrava infatti diretto in un altro club di Serie A, ennesima zampata di Cellino.

Notizie Brescia, quale ruolo per Balotelli?

Resta lui il titolare, Supermario, almeno per il momento. L’esperto attaccante norvegese arriva però a rinfoltire un reparto offensivo dove c’è già Donnarumma e che ha mostrato di saper già fare a meno di Balotelli (ottimo avvio di stagione mentre l’ex Nizza era squalificato). Un chiaro segnale quindi da Cellino diretto a Corini: se non sta bene, Mario non è inamovibile.