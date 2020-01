E’ il momento di scendere in campo per la seconda parte del campionato di Serie A. Il girone di ritorno però non comincia benissimo per i crociati: il. Il calciatore non sarà dei protagonisti di Juventus-Parma ( clicca qui per le probabili formazioni ). La scorsa stagione fu fondamentale nella spettacolare partita in cui il club emiliano riuscì ad agguantare nei minuti di recupero un pareggio che portò al risultato di 3-3, con l’ivoriano appunto, protagonista. Non sarà questa volta tra i titolari e non verrà neanche convocato da Roberto D’Aversa, per la sfida all’Allianz Stadium.