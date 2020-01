Sassuolo, Berardi vince il reclamo. Squalifica ridotta, giocherà contro il Torino

Notizie Sassuolo calcio – Berardi squalifica | Dopo la decisione del Giudice Sportivo, che ha squalificato Domenico Berardi per due giornate, arriva la decisione ufficiale post reclamo del Sassuolo. Il calciatore ha già scontato nello scorso turno una delle due giornate, ma la prossima scenderà in campo! Infatti, in seguito al reclamo presentato dal Sassuolo alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale è stata ridotta ad una giornata la squalifica di Domenico Berardi. L’attaccante neroverde sarà quindi disponibile e quasi sicuramente titolare per il match del Mapei tra Sassuolo-Torino. A comunicarlo è lo stesso club neroverde attraverso il proprio sito ufficiale.