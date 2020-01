Oroscopo di domani 18 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Hai vissuto un periodo parecchio stressante, ma adesso finalmente ti senti più energico e con tanta voglia di fare. Riesci a trovare nuove ottime idee, e sul lavoro le cose vanno decisamente meglio. Cerca di sfruttare questa scia di entusiasmo.

Toro. Non è un periodo facile per te, sei sotto pensiero per qualche discussione avuta o per qualche problema da risolvere. Cerca però di non lasciarti trascinare dallo stress, recupera le energie nel week-end.

Gemelli. Hai tanta voglia di fare e nuovi progetti, ma questo potrebbe non essere il momento adatto. Rimanda tutti i discorsi al prossimo mese, potresti avere delle spinte importanti e supporto in più.

Cancro. E’ un momento piuttosto favorevole per te per quanto riguarda l’amore. In questi giorni potresti fare nuovi incontri, e se hai una relazione potrebbe essere un giusto periodo per rinnovare la passione e rinforzare il legame.

Leone. Ci sono delle piccole complicazioni sul lavoro: i tuoi progetti faticano a prendere vita, e questo ti porta ad essere un po triste. Non disperare, la perseveranza verrà premiata.

Vergine. In amore la situazione è in stallo, ma occhio a cosa può succedere dalla settimana prossima. Ti senti intenzionato a riportare in alto i sentimenti, magari conoscendo nuove persone.

Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Metti in mostra i tuoi sentimenti e non vivere di rimpianti, soprattutto in questo momento, che è favorevole alle nuove relazioni. Metti da parte le storie passate e viviti le cose nel miglior modo possibile.

Scorpione. Se sei in cerca di una storia importante, devi essere più paziente. Non lanciarti nella prima possibilità, valuta attentamente ogni dettaglio. Nel lavoro potrai chiedere qualche trattamento di favore in più rispetto al passato.

Sagittario. Recupero in amore, questo grazie a Venere che è tornata favorevole. Il tuo rapporto col partner migliora, in questi giorni sarai molto impegnato dal lavoro. Cerca di non abbatterti.

Capricorno. Hai nuove possibilità, sia in amore che in nuove amicizie: sfruttale, visto che da qualche tempo ti sei un po’ chiuso in te stesso. Stress in aumento dopo il 10: organizzati per tempo.

Acquario. Non restare fermo con le mani in mano, sei da sempre una persona positiva. Ergo muoviti, pensa al futuro, ma affronta in maniera piacevole anche tutto quello che ti attende. La Luna è da qualche giorno nel tuo segno, ti dà carica e grinta.

Pesci. Voglio metterti in guardia dalle tensioni che vivrai in amore. In questi giorni sarà più facile discutere, e tutto ciò ti creerebbe delle distante dal tuo partner. Sul lavoro si migliora, potresti avere una risposta che attendi da un po’.