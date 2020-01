Napoli, Gattuso in conferenza stampa: “Insigne deve prendersi responsabilità”

Napoli la conferenza stampa di Rino Gattuso

Napoli conferenza stampa Gattuso | “Per noi è una gara molto importante, non pensiamo alla Lazio e alla Juve. Dobbiamo dobbiamo portare a casa i tre punti”. Lo ha detto Rino Gattuso, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Sarà la prima di tre partite consecutive al San Paolo fra campionato e Coppa Italia. “Pensiamo partita dopo partita, ma in casa non è che abbiamo fatto grandi numeri. Domani dobbiamo essere bravi, troviamo una Fiorentina viva. Tengono bene il campo, giocano da squadra e corrono tantissimo”, ha aggiunto.

Notizie Napoli, le parole del tecnico

“Ci mancano giocatori importanti, il problema principale è in difesa dove mancano ancora Koulibaly e Maksimovic. Ma cercheremo di mettere la squadra migliore in campo in ogni partita”, ha detto ancora Gattuso. “Mi piace la squadra come sta lavorando. Possiamo ancora migliorare in tanti aspetti. Dobbiamo cercare di giocare meglio, non è un problema solo degli attaccanti ma di tutta la squadra”, ha proseguito il tecnico. Alla domanda su un Napoli che deve essere più cattivo in campo, Gattuso ha detto: “Dobbiamo credere in quello che facciamo, la cattiveria nello sport è importante ma a volte può anche metterti in difficoltà. La cattiveria agonistica è non mollare mai, aiutare sempre i compagni e non lasciare nulla al caso”. La battuta finale è per il Capitano.“Insigne E’ il capitano e deve assumersi le responsabilità, come altro. Sta facendo bene, ma deve trovare continuità. Ma non solo lui”.