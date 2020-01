Mercato Milan, ultimatum Piatek: tre partite per guadagnarsi la permanenza

Mercato Milan: Piatek non ha tempo, in ballo il futuro

Mercato Milan Piatek | Un momento davvero delicato per Piatek, ora in dubbio sul proprio futuro. L’attaccante polacco ha avuto tante difficoltà in questa stagione, e nonostante il gol alla SPAL in Coppa Italia, le domande sulla permanenza persistono eccome. L’ex Genoa non sembra più essere l’attaccante performante dello scorso anno, e le squadre interessate si sono fatte avanti senza troppa esitazione. Piatek vorrebbe restare in rossonero, ma per farlo dovrà guadagnarsi la permanenza a suon di gol e prestazioni.

Il tempo a sua disposizione sta per finire, e stando a quanto riportato da Tuttosport, ad essere decisive potrebbero essere le prossime tre partite. Ultimatum per il polacco quindi, che ora sarà chiamato a stupire Pioli e tifosi, con un Leao che piano piano sta scalando gerarchie all’interno del reparto offensivo.

Piatek: serve una sveglia, o sarà cessione

Le prestazioni del Milan sono state parecchio altalenanti in questa prima parte di stagione, così come quelle di Piatak. Il centravanti ha infatti giocato bene in alcune partite, altre invece è apparso totalmente sotto tono, dimostrandosi per nulla cinico come è capitato in passato. Serve la sveglia, oppure andrà sul mercato per direttissima. Le squadre interessate ci sono, una in particolare dalla Spagna.