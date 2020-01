Mercato Juventus, Pjaca verso il Cagliari: i dettagli dell’operazione

Mercato Juventus, Pjaca verso il Cagliari

Mercato Juventus Pjaca | Pochi minuti possono cambiare davvero il corso di una carriera e i quindici minuti che Marko Pjaca ha disputato nel corso del match di Coppa Italia Juventus-Udinese potrebbero aver svolto a pieno la funzione. Lo rivela, con dovizia di particolari, l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. Ieri l’esterno croato si è presentato alla Continassa con il volto disteso e sorridente frutto di una serenità di cui aveva bisogno al rientro dopo dieci mesi di assenza e dopo l’ennesimo guaio con il ginocchio. L’ultimo, e terzo della serie, lo ha tenuto fuori da metà ottobre a inizio dicembre.

Calciomercato Juventus, il croato verso la Sardegna

Pjaca ha dimostrato sul campo di poterci stare, e per chiarire a Sarri e alla Società di essere uno da Juventus sta valutando, con attenzione, l’opportunità paventata da Paratici di approdare in prestito per sei mesi al Cagliari. Pjaca è sotto contratto con la Vecchia Signora fino al 30 giugno 2021. Il giovane croato, classe 1995, per essere di nuovo quello del 2016, ha bisogno di collezionare minuti sul campo. Naletilic il procuratore del ragazzo sta valutando con la società “quale sia la soluzione migliore, il mercato è ancora aperto”. Fabio Paratici, responsabile dell’area sport bianconera, era stato chiaro alla vigilia della partita contro la Roma in chiave gennaio: “Stiamo valutando varie possibilità, ma stiamo anche pensando che lui possa rimanere con noi, se non arrivasse un’offerta soddisfacente dal punto di vista tecnico”.