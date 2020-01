Mercato Inter, Lazaro e Vecino in uscita: i dettagli delle trattative

Mercato Inter, Lazaro e Vecino in uscita

Mercato Inter Lazaro | Oltre a Dimarco, destinato al Verona, saluterà l’Inter in questa sessione invernale del mercato anche Valentino Lazaro. Lo rivela, con dovizia di particolari, l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. L’esterno austriaco finora tra Serie A, Champions League e Coppa Italia con Antonio Conte ha raccolto solo le briciole: 11 presenze complessive, di cui solo 4 da titolare (3 in campionato, con Bologna, Verona e Spal, più quella con il Cagliari in Coppa Italia).

Calciomercato Inter, cassa con gli esuberi

Un bottino decisamente misero a fronte di un investimento molto importante da parte del Club di Steven Zhang, ben 21,5 milioni di euro più bonus per strapparlo all’Hertha Berlino. Ieri, sottolinea il quotidiano sportivo di Torino, è stato ricevuto in sede Max Hagmayr, l’ agente di Lazaro. Con l’arrivo di Spinazzola (o Moses) e Young gli spazi per l’esterno austriaco sono ridotti al lumicino e l’Inter ha avvisato l’agente di trovare una squadra per un prestito possibilmente con obbligo di riscatto, ma andrebbe bene anche il solo diritto, importante è che non sia un prestito secco. Werder Brema e West Ham United sono in allerta. Lo stesso discorso è stato fatto all’agente di Vecino, Alessandro Lucci, che però ha dribblato elegantemente i cronisti: “Matias sta bene all’Inter e oggi abbiamo parlato di altre cose…”. La realtà è diversa. Al momento, però, non ci sono acquirenti. Vecino piace all’Everton e potrebbe rientrare nella trattativa per portare Eriksen in neroazzurro ma atti concreti zero. La Lazio ha fatto un sondaggio per il prestito ma l’Inter vuole monetizzare.