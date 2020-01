Mercato Inter, Asheley Young è ufficiale: dettagli e cifre dell’affare

L’annuncio è arrivato qualche secondo fa: attraverso i propri canali ufficiali l’Inter ha comunicato l’acquisito a titolo definitivo delle prestazioni dell’esterno Ashley Young.

Calcio mercato Inter, Young è ufficiale

Quando lo affrontava da avversario, Conte stravedeva per lui. Ora può averlo invece dalla sua parte, ed anche se ormai 34enne, l’esterno inglese darà un importante aiuto nella corsa alla Juventus. Ecco il testo del comunicato: “Ashley Young è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore inglese classe 1985 arriva a titolo definitivo dal Manchester United e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 con un’opzione di prolungamento per la stagione successiva“. I dirigenti meneghini hanno quindi previsto la possibilità di estendere la sua permanenza di un altro anno attraverso un diritto di opzione. Questa mattina le visite mediche, poi il viaggio in sede per mettere tutto nero su bianco.

I dettagli dell’affare con il Manchester United

Ashley Young approda all’Inter per una cifra di 1,5 milioni di euro più bonus in base alle presenze che il calciatore metterà in fila nel resto della stagione. L’ex Red Devil avrà uno stipendio di 3 milioni netti a stagione. In quest’annata, ha totalizzato 18 presenze totali tra campionato e coppe, mettendo a segno 1 gol e 1 assist, per un totale di 1313 minuti giocati.