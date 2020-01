Lecce-Inter: probabili formazioni di Fantacalcio.it

Lecce-Inter: le probabili formazioni di Fantacalcio.it , Sensi e Barella tornano finalmente tra i titolari per l’Inter.

La squadra di casa monitora le condizioni degli acciaccati Calderoni, Majer, Shakhov e Farias. Se non dovesse riuscire a recuperare nessuno tra questi per domenica, spazio a Dell’Orco sulla corsia di sinistra, Deiola giocherà nuovamente a centrocampo e Falco prenderà il suo consueto posto in attacco dove Babacar e Lapadula si giocano l’ultima maglia disponibile nel ruolo di prima punta.

L’Inter, invece, avrà a disposizione Barella e Skriniar, scontati i rispettivi stop per squalifica. Il centrocampista può scalzare Gagliardini dai titolari, affiancando Brozovic e Sensi. Il difensore slovacco tornerà dall’inizio nel terzetto di difesa, ballottaggio poi tra Bastoni e Godin. Sulle fasce Candreva e Biraghi (in attese di un rinforzo dal mercato) in avanti inamovibili Lautaro Martinez e Lukaku. L’Inter ha assoluto bisogno di far punti per continuare ad inseguire la Juventus, il Lecce per salvarsi ora non può commettere più passi falsi e spera di far punti anche contro un’altra big in casa dopo aver fermato la Juve.

Lecce-Inter: probabili formazioni

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Falco, Babacar

Ballottaggi: Dell’Orco 60% – Meccariello 40%; Babacar 55% – Lapadula 45%

Indisponibili: Calderoni, Tabanelli, Farias

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku

Ballottaggi: Bastoni 55% – Godin 45%; Barella 55% – Gagliardini 45%

Indisponibili: D’Ambrosio

Squalificati: –