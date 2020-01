Lazio, Inzaghi in conferenza: “Vogliamo migliorare la squadra. Infortunio Correa? Vediamo e valutiamo”

Notizie Lazio: Inzaghi in conferenza

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria. I biancocelesti arrivano da ben 10 vittorie consecutive, e vogliono continuare su questa scia per consolidare sempre di più la zona Champions. Queste le parole dell’allenatore riportate dalla nostra redazione:

“Possibile fare meglio nel girone di ritorno? Abbiamo sicuramente fatto benissimo, chiuso il girone di andata in maniera stupenda, ora vogliamo iniziare come abbiamo finito. Senza dubbio incontreremo squadre forti ed agguerrite, dobbiamo saper credere in noi stesso e in quello che stiamo facendo. Sulla distanza sulle inseguitrici? Pensiamo al nostro percorso, le altre squadre possono fare bene, ma anche noi possiamo. Il nostro obiettivo lo conosciamo bene: centrare la Champions League. Ci sarà bisogno di qualche innesto a gennaio? Con la società c’è dialogo, siamo d’accordo sul migliorare la squadra, ma anche con il continuare con questi giocatori che ci hanno dato grandi soddisfazioni. Gara con la Sampdoria? Partita complicata, ora pensiamo solo a quello”

Inzaghi sull’assenza di Correa

“Correa voleva giocare già contro il Napoli e la Cremonese, si è allenato nella giornata di lunedì. Accusava però ancora un po di fastidio, quindi abbiamo optato per uno stop di tre giorni. Ora si partirà con la preparazione, lo testiamo e vediamo come risponde”.