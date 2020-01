Juventus-Parma: probabili formazioni di Fantacalcio.it

Juve-Parma, queste le probabili formazioni riportate da Fantacalcio.it. Nei bianconeri pochi cambia. Non ci sarà, come noto, Demiral e dunque finisce il ballottaggio con De Ligt.

Cambia la difesa bianconera dopo l’infortunio al ginocchio del tursco e per questo al fianco di Bonucci, fino al ritorno di Chiellini, sarà De Ligt il titolare. In mediana va verso la conferma Rabiot, complice la squalifica di Bentancur. Con lui a anche Pjanic. Avanti si rinnova il ballottaggio tra Ramsey e Higuain per completare il reparto ai lati di Dybala e Ronaldo. Il portoghese non ha preso parte alla gara di Coppa Italia contro l’Udinese per un problema fisico ma dovrebbe essere in campo contro il Parma.

La squadra ducale recupera Gervinho, ma rimane da valutare il suo impiego dal 1′ all’Allianz Stadium; in alternativa all’ivoriano, mister D’Aversa non esclude di inserire un centrocampista ed avanzare Kucka nel tridente con Kulusevski e Inglese (testa a testa con Cornelius per il ruolo di punta centrale). Arruolabile Barillà scontata la squalifica, ma potrebbe accomodarsi in panchina a vantaggio del nuovo acquisto Kurtic.

Juve-Parma: probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Cuadrado, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Ramsey , Higuain, Dybala

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Hernani, Kurtic, Kucka, Gervinho, Inglese, Kulusevski