Notizie Juve, nuove intercettazioni Bonucci-Ultras: calciatore usato per attaccare la società

Notizie Juve: nuove intercettazioni fra Bonucci e gli ultras bianconeri

Notizie Juve – Intercettazioni Bonucci | La Juventus di nuovo nell’occhio del ciclone. Dopo lo scandalo biglietti e le intercettazioni sbucate fuori lo scorso anno, arrivano delle nuove intercettazioni che riguardano in particolare Leonardo Bonucci. Come riportato dal Corriere della Sera, lo scorso 4 agosto 2018 gli investigatori hanno deciso di mettere sotto controllo i cinque numeri di telefono del difensore bianconero, viste le indagini ‘Last Banner’ sui ricatti degli ultras alla società per i biglietti. Gli inquirenti volevano evitare pressioni degli ultras della Juve sul giocatore, appena tornato in bianconero dopo la breve parentesi al Milan. Nei giorni in cui le linee telefoniche sono state sotto controllo, sono emerse diverse telefonate che permettono di comprendere la difficile situazione che si è andata a creare dopo l’addio di Bonucci dalla Juve.

Juve news, intercettazioni Bonucci – ultras

In una telefonata con un suo amico, Bonucci raccontata in modo poco sereno la sua accoglienza dei tifosi bianconeri. La Digos riporta come il calciatore racconti che nello specifico gli italiani Barzagli, Marchisio e Bernardeschi, sono molto freddi nei suoi confronti. Il calciatore poi si è subito preoccupato di contattare i capi ultras.

Messaggio Whatsapp di Bonucci a Fabio Trinchero , leader dei Viking indagato nell’ambito dell’inchiesta: “Mi farebbe piacere quando torno dall’America, fare due chiacchiere per spiegarti come effettivamente sono andate le cose”.

La risposta di Trinchero: "Con un confronto si possono aggiustare le cose".

Qualche settimana dopo, però, all’Allianz Stadium, sono comparsi striscioni, proteste e contestazioni nei confronti di Bonucci. Il calciatore però viene tranquillizzato da un altro esponente della Curva che chiarisce: “Non è per te, ti usano come pretesto per attaccare la società, per il caro biglietti, il caro abbonamenti e striscioni”.

Il nome di Bonucci, infine, spunta in un nuovo messaggio di un dirigente bianconero:

“Ai giocatori non si riesce a spiegare il perché della protesta. Fra i giocatori, Giorgio (Chiellini) potrebbe capire, ma agli altri…Uno come Leo (Bonucci), se gli scatta l’ignoranza è capace che ce lo troviamo in uno dei bar con gli ultras”.