Sassuolo, De Zerbi: “Esonero? Io non cambio la mia visione del calcio”

Ultime notizie Sassuolo, esonero De Zerbi | Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è finito nel mirino della stampa dopo gli ultimi risultati poco positivi con il Sassuolo. Il club neroverde continua a dargli fiducia, intanto arrivano le sue parole in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Torino:

“La mia panchina è traballata la prima volta sette anni fa. Faccio l’allenatore per scelta mia e lavoro per passione. I risultati condizionano le scelte di chi mi giudica, critica ed elogia. Cerco di lavorare sempre in buona fede, dando tutto sempre, avendo oggettività nel valutare le cose. Continuerò a fare l’allenatore mettendo sempre qualcosa in più ma non cambiando il mio carattere e la mia visione del calcio”.