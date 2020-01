Calciomercato Torino: Ansaldi e De Silvestri pronti al rinnovo di contratto

Mercato Torino calcio – Lorenzo De Silvestri e Christian Ansaldi sono pronti alla firma del rinnovo del contratto. Ad annunciarlo è lo stesso direttore generale granata Antonio Comi a La Gazzetta dello Sport: “Massimo Bava (dirigente del Torino, ndr) ha avviato dei ragionamenti con i loro procuratori”.

Il contratto di De Silvestri è in scadenza il prossimo giugno, un anno ancora disposizione per Ansaldi. Il Toro però non vuole farsi scappare i due calciatori e proverà a chiudere nelle prossime settimane già con tanto di firma.

Ultime Torino – Mazzarri in conferenza stampa

In vista di Sassuolo-Torino, Mazzarri ha parlato in conferenza stampa:

“Il caso Verdi è risolto, anzi risoltissimo. Il problema non c’è più. Ci sono situazioni che fanno bene a giocatori come lui: quando si commette un errore, se lo capisce subito e si chiede scusa a tutti è una cosa positiva. L’ho visto carico.

Baselli torna tra i convocati, ma è rientrato da pochissimo: l’ho visto tranquillo nei contrasti. Dopo Sassuolo avremo Atalanta e la coppa Italia, ci sarà bisogno di tutti. E’ un recupero importantissimo. Con lui è recuperato anche Iago Falque, mentre purtroppo non ho recuperato Zaza. Ansaldi prosegue il lavoro personalizzato, Parigini dovrebbe rientrare, Bonifazi ha accusato una sindrome influenzale ed è tornato a casa.

Berenguer mi piace molto perché anche quando non è troppo in forma, lavora sempre per la squadra. Tutti devono pensare alla squadra, anche quando non si è nelle giornate migliore: Berenguer va apprezzato proprio per questo”.