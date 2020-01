Calciomercato, Napoli e Allan cercano il rinnovo: la situazione

Calciomercato Napoli – Rinnovo Allan | Nel momento caotico vissuto in casa Napoli, si cerca lo spiraglio di luce. Il club azzurro vuole invertire la tendenza negativa e cercherà di farlo in questo vero e proprio tour de force che arriverà nei prossimi sette giorni: in successione, al San Paolo, arriveranno Fiorentina, Lazio e Juventus. Il crocevia della stagione partenopea arriva in un momento in cui Aurelio De Laurentiis ha dato a disposizione di Gattuso due rinforzi importanti dal calciomercato e per il centrocampo. In ottica futura e solo per giugno, può ufficializzarsi a breve un altro colpo per la difesa, con Rrahmani dall’Hellas Verona.

C’è mercato anche interno però al Napoli, perché è il momento di rispolverare alcune questioni ferme e legate ai rinnovi. Una di queste, porta il nome del brasiliano Allan. Il Napoli sarebbe a lavoro per blindare Allan e non rischiare di perderlo in futuro, con il Paris Saint-Germain sempre vigile sul calciatore.

Notizie Napoli, filtra ottimismo per il rinnovo di Allan: contatti in mattinata, i dettagli

Gattuso non ha intenzione di privarsi di Allan, considerato il perno migliore del suo centrocampo a tre. Una vera e propria riproduzione di sé stesso, il calciatore brasiliano ha nelle sue qualità migliori proprio il ‘ringhiare’ all’avversario ed è per questo che il Napoli farà di tutto per accontentare le richieste di una sua permanenza, da parte del tecnico. Come rivelano i colleghi di Calciomercato.it, infatti, sarebbero a lavoro le parti per trovare un accordo. L’attuale contratto ha la scadenza fissata a giugno 2023 e, questa mattina, ci sarebbero stati dei contatti per trovare il rinnovo del calciatore. L’entourage del calciatore avrebbe incontrato proprio i dirigenti azzurri per intavolare una trattativa. Filtra ottimismo da Castel Volturno: Allan e Napoli potrebbero continuare la propria avventura assieme.