Calciomercato Milan, Suso verso la Spagna: spunta il Valencia

Calciomercato Milan: Suso verso il ritorno in Spagna: c’è il Valencia

Calciomercato Milan – Suso | Continua ad essere escluso dal progetto rossonero, il fantasista Jesus Suso. Il suo futuro sembra davvero lontano dal Milan, con Pioli che è ufficialmente passato all’attacco a due, dove non c’è più spazio per lo spagnolo. Vuole ritrovare il campo e tornare a sentirsi protagonista il numero 8 dei rossoneri ed è per questo che cercherebbe spazio altrove. Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.it, su di lui sarebbe piombata nelle ultime ore una squadra spagnola, oltre alla Roma, che cerca una soluzione dopo il caos legato allo scambio con l’Inter, per Politano. Si tratta del Valencia.

Notizie Milan, addio imminente di Suso: lo spagnolo potrebbe lasciare già a gennaio

Futuro lontano da Milano per Jesus Suso: il Milan non punterà più su di lui. Il club rossonero sarebbe pronto a liberarsi del giocatore, accettando le richieste che potrebbero arrivare da club italiani ed esteri. Il calciatore fu prelevato a zero dal Liverpool e rappresenterebbe comunque una plusvalenza importante, ma è chiaro che Boban e Maldini puntano a monetizzare tanto sul proprio fantasista. Dalla Spagna, oltre al Siviglia, potrebbe esserci anche la futura avversaria dell’Atalanta agli ottavi di Champions League. Il Valencia è su di lui e ci sarebbero stati anche i primi contatti con il Milan per Suso. Il club di Milano vorrebbe incassare almeno 25 milioni dalla cessione di Jesus Suso.