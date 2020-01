Calciomercato Milan, Mustafi nuovo nome per la difesa

Calciomercato Milan: idea Mustafi per affiancare Romagnoli

Calcio Mercato Milan Mustafi| Il Milan continua spedito il suo mercato di gennaio, e nelle ultime ore la squadra rossonera sta valutando sempre più profili magari anche in vista della prossima stagione. Oggi a casa Milan c’è stato un importante incontro tra il Diavolo e il noto procuratore Tullio Tinti, e gli argomenti trattati nel summit sono stati diversi, passando anche dal ruolo di difensore centrale. La sensazione è che il solo acquisto di Kjaer non sia abbastanza per colmare le lacune, e che ci sia invece il bisogno di prendere un altro giocatore in quel ruolo.

Sfumato Todibo ecco che si apre una nuova pista: Mustafi. Il giocatore tedesco è in forza all’Arsenal, ed è sempre più probabile che a fine anno ci possa essere una cessione. L’ex Sampdoria sta attraversando un momento non facile, e il suo rapporto con i tifosi Gunnes appare ormai inclinato. Il centrale è un’idea concreta, nelle prossime settimane ci saranno altre novità. Questo quanto riportato da cm.com.

News Milan: possibile derby per Mustafi?

Mustafi è un obiettivo concreto per il Milan, che però oltre a valutare l’ipotesi, deve considerare anche le altre possibili pretendenti al giocatore. Una di queste è italiane, ed è un club che i rossoneri conoscono molto bene: l’Inter, a cui è stato proposto il tedesco. Questa la situazione.