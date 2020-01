Calciomercato Milan, Emre Can per il centrocampo: il tedesco ci pensa

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Emre Can

Calciomercato Milan – Emre Can | Non ha intenzione di fermarsi il Milan dopo i colpi piazzati con Ibrahimovic, Kjaer e Begovic. Vuole puntellare la rosa il duo formato da Boban e Maldini, pronti all’ultimo grande assalto nelle prossime due settimane di calciomercato, che chiuderà poi i battenti. Ancora acquisti dalla Juventus, perché dopo Bonucci e Higuain, potrebbe riguardare questa volta il reparto di centrocampo. Emre Can è un obiettivo, come rivelato dai colleghi di Sportmediaset. Il calciatore è in uscita dal club bianconero e non ci sarebbero le condizioni per continuare la propria esperienza a Torino.

Notizie Milan, per il mercato si pensa ad Emre Can: il tedesco gradirebbe la destinazione

Maurizio Sarri non ha praticamente tenuto in considerazione Emre Can neanche nell’ultimo appuntamenti di Coppa Italia, contro l’Udinese. Seppur vero che difficilmente andrà via qualcuno se non arriverà un altro centrocampista in casa Juve, c’è da sottolineare che Emre Can non avrebbe alcuna voglia di restare ancora ai margini del club. A fine anno c’è l’Europeo e il calciatore vuole tornare a sentirsi importante, per non rischiare di perdersi la convocazione con la Germania. Il Milan potrebbe essere una pista intrigante perché al club rossonero piace eccome il giocatore di proprietà della Juve e le riflessioni sarebbero tutte verso di lui per il centrocampo. Emre Can ci starebbe pensando, l’ipotesi di una permanenza in Italia gli potrebbe interessare.