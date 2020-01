Calciomercato Juventus, Pogba si avvicina: il Real prende Van de Beek

Calciomercato Juventus, Pogba si avvicina

Calciomercato Juventus Pogba | L’avventura di Paul Pogba al Manchester United si concluderà a fine stagione. E’ una certezza assoluta. In questa stagione il centrocampista da fine settembre ha fatto solo otto apparizioni a causa di un infortunio alla caviglia. Ora la nuova ricaduta, subito dopo esser rientrato, che lo terrà fuori per tutto gennaio e parte di febbraio. Pogba per risolvere il problema si è addirittura sottoposto ad un intervento chirurgico. Nel frattempo sul francese campione del mondo nel 2018 prosegue forte il pressing di Juventus e Real Madrid che già in estate hanno tentato l’assalto.

Mercato Juventus, Van de Beek al Real Madrid

In particolare fino a ieri il Real Madrid sembrava la destinazione più probabile. I Blancos hanno recapitato ai Red Devils un’offerta, nella quale è coinvolto anche Toni Kroos, da sempre pallino del Manchester United per un valore complessivo di 120 milioni di euro. La società inglese viste le varie vicissitudini occorse a Pogba ha anche abbassato le proprie pretese per il prezzo del cartellino rispetto ai 180 milioni di quest’estate. Ma ieri una svolta decisiva. Il Real Madrid ha di fatto chiuso l’acquisto del centrocampista dell’Ajax Van de Beek. Per il giovane leader dei Lancieri, classe 1997 il club della Liga spenderà la metà di quanto previsto per Pogba, 60 milioni di euro. Questa operazione apre una autostrada alla Juventus che a questo punto resta l’unica concorrente credibile per accaparrarsi i servigi di Pogba. L’affare può decollare.