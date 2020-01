Calciomercato Juventus, Emre Can vuole andarsene: chiesto un confronto

Calciomercato Juventus: Emre Can valuta l’addio, confronto imminente

Calcio Mercato Juventus Emre Can | La Juventus continua le operazioni di mercato a gennaio, e negli ultimi giorni il ds bianconero Paratici sta valutando la situazione legata anche alle possibili cessioni. Da chiarire c’è soprattutto la vicenda legata ad Emre Can, utilizzato pochissimo e con cui c’è stato più di qualche disguido in questa stagione. Il centrocampista tedesco si sente messo ai margini del progetto, e ora il suo futuro è in bilico sempre di più.

Per l’ex Liverpool sono arrivate diverse avance, e in questi giorni sono circolate parecchie voci di partenza. Inoltre nella giornata odierna è arrivata un importante notizia da La Gazzetta dello Sport: stando al quotidiano, Emre Can sarebbe intenzionato a lasciare Torino in tempi brevi, ed avrebbe addirittura chiesto un confronto con la società. Il rapporto sembra ormai inclinato all’estremo, e le probabilità di permanenza sono bassissime.

Futuro Emre Can: la Juventus lo tratterrà?

Una situazione che sta diventando davvero insostenibile quella di Emre Can, fin qui protagonista soltanto di pochi minuti in stagione. Il tedesco si aspettava sicuramente altro dalla avventura bianconera, e ora l’addio appare molto vicino. La società lo vuole tenere? Le intenzioni ci sarebbero, anche considerando le parole di Paritici di qualche giorno fa. Molto probabilmente se le intenzioni del giocatore sono quelle di partire, difficilmente la Juventus farà i salti mortali per bloccarlo.