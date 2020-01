Calciomercato Juventus, proposto lo scambio tra Rakitic e Bernardeschi

Calciomercato Juventus, scambio Bernardeschi Rakitic

Calciomercato Juventus Bernardeschi Rakitic | La Juventus nonostante le dichiarazioni di Paratici, “il mercato è chiuso”, continua a muoversi sotto traccia nella sessione invernale delle trattative. Messa a segno l’affare Kulusevski il club di Andrea Agnelli sta comunque cercando di sfoltire la rosa senza disdegnare le possibili occasioni. E a tal proposito secondo quanto riporta l’edizione oggi in edicola de “La Repubblica”, i bianconeri stanno per entrare in contatto con il Barcellona per uno scambio da effettuare nell’arco di questo mese. Sul tavolo lo scambio dei cartellini di Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic, entrambi finiti ai margini dei progetti tecnici dei rispettivi allenatori.

Mercato Juventus, i dettagli della trattativa

Sempre secondo Repubblica l’ex calciatore della Fiorentina sta trovando sempre meno spazio nello scacchiere di Maurizio Sarri, che gli preferisce sulla trequarti Ramsey e al tempo stesso giocando spesso con il tridente pesante non può sostenere un trequartista come Bernardeschi. Anche nel ruolo di mezzala l’azzurro non è tra le prime scelte. Rakiticd dal canto suo è invece da tempo in rotta di collisione con l’ambiente blaugrana, e il cambio di allenatore non sembra aver sanato le fratture. Da registrare infine che Rakitic piace molto a Sarri e il Barcellona è intrigato da Bernardeschi per la sua versatilità. Repubblica non chiarisce se sia la Juventus a proporre l’affare o se l’offerta arrivi direttamente dalla Catalunya, si parla però di uno scambio secco di prestiti fino al 30 giugno data nella quale si aprirebbe la trattativa vera e propria. In quel caso l’accordo dovrebbe chiudersi con il passaggio di Bernardeschi al Barcellona a titolo definitivo per 15 milioni più il cartellino di Rakitic. L’affare può decollare