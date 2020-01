Calciomercato Inter e Roma, scambio Politano-Spinazzola: affare saltato

Calciomercato Inter e Roma: salta lo scambio Politano-Spinazzola

Calcio Mercato Inter Roma Scambio | Grandi movimenti di mercato per l’Inter e per la Roma, intenzionate a rinforzarsi in vista della seconda impegnativa parte di stagione. Nelle ultime ore si sta parlando parecchio del famoso scambio Politano-Spinazzola, che aveva subito grosse frenate a causa di qualche problema dovuto a visite mediche del giocatore giallorosso.

Dopo vari contatti e possibili riavvicinamenti, ecco che da poco sono arrivate delle notizie quasi definitive sull’affare: pare che lo scambio sia saltato, con le parti che non sono riuscite a trovare un punto di incontro. A riportarlo è il giornalista Filippo Biafora per il quotidiano il Tempo, molto vicino all’ambiente giallorosso.

Scambio Politano-Spinazzola: l’Inter si consola, la Roma si affida ad Under

Lo scambio Politano-Spinazzola sembrava ormai fatto, e le due parti erano già pronte ad accogliere i due giocatori. L’Inter però può sicuramente consolarsi, anche perchè nella giornata di oggi è arrivato in Italia il nuovo acquisto Ashley Young, impegnato nel sostenere le visite mediche. Esterno di esperienza e low cost, proprio come voleva Conte. Discorso un po diverso per la Roma, che adesso si affiderà quasi completamente a Cengiz Under sulla fascia destra, dopo il grave infortunio di Zaniolo. Occhio anche al rientro di Kluivert, importante nelle gerarchie di Fonseca.