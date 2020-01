Calciomercato Inter, per Moses segnali d’apertura dal Chelsea: c’è solo un ostacolo

Calciomercato Inter, il Chelsea apre al prestito con diritto di riscatto: l’ostacolo è il Fenerbache

Calciomercato Inter – Moses | L’Inter ha avuto i primi contatti con il Chelsea per Victor Moses. C’è apertura da parte del club londinese per il prestito con diritto di riscatto, come rivelano i colleghi di Sky Sport. A mancare è il via libera da parte del Fenerbache.

Il calciatore è attualmente in prestito al club turco e sta giocando poco a Istanbul ed è per questo che, con l’ingaggio oneroso che percepisce, difficilmente i turchi faranno resistenza. I nerazzurri hanno subito reagito dopo il caos legato alla trattativa saltata nello scambio di Politano e Spinazzola con la Roma.