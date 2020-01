Calciomercato Inter: Moses vicino, intesa vicina con il Chelsea

Calciomercato Inter: Moses spinge per chiudere, intesa vicina con il Chelsea

Calcio mercato Inter – Moses | Con Spinazzola ormai saltato, l’Inter spinge per portare in nerazzurro Victor Moses. Il giocatore ha già dato il suo consenso al trasferimento a Milano. Attualmente è in prestito al Fenerbahce (che ha già dato il via libera). Il Chelsea, proprietario del cartellino e porterebbe a Londra il calciatore in queste ore per poi girarlo nuovamente all’Inter. Si tratta sulla base di 10 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del calciatore nigeriano. Con Antonio Conte al Chelsea, Moses ha collezionato 78 presenze, 8 gol e 8 assist in due stagioni.

Mercato Inter: Spinazzola saltato al momento, c’è Moses

Calcio Mercato Inter Roma Scambio | Nelle ultime ore sembrerebbe saltato lo scambio Politano-Spinazzola, che aveva subito grosse frenate a causa di qualche problema dovuto a visite mediche del giocatore giallorosso. Pare che lo scambio sia saltato, con le parti che non sono riuscite a trovare un punto di incontro. Intanto ora l’Inter vira su Moses del Chelsea.