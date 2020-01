Calciomercato Inter: Esposito via con l’arrivo di Giroud, c’è la Spal

Mercato Inter: Sebastiano Esposito pronto a lasciare a titolo temporaneo l’Inter. Con l’arrivo di Olivier Giroud nel reparto offensivo e il recupero dall’infortunio di Alexis Sanchez, può ridursi lo spazio per il giovanissimo attaccante nerazzurro. L’Inter pensa in queste ore a un prestito in Serie A per terminare la stagione, su di lui c’è la Spal che sarebbe interessata all’acquisto e a far crescere il calciatore. Il club ferrarese è alla ricerca di una punta da affiancare ad Andrea Petagna.

Calcio mercato Inter: accordo per Giroud, Esposito via in prestito

Calcio Mercato Inter Esposito out e Giroud in | Grandi operazioni di gennaio per l’Inter, che finalmente sembrerebbe aver trovato la punta che cercava da mettere a disposizione subito di mister Antonio Conte. La punta giusta per far rifiatare Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, ed ecco che in arrivo c’è Giroud.

Il centravanti francese è stato accostato ai nerazzurri per diverse settimane, e ora pare si sia trovato un accordo: stando a quanto riportato da Sky Sport, l’ex Arsenal e Chelsea andrà a guadagnare 4,5 milioni di euro annuali per due anni di contratto. Intanto, l’Inter pensa alla cessione in prestito fino al termine della stagione di Sebastiano Esposito. Il calciatore potrebbe essere mandato in un club di A per crescere e accumulare minutaggio nel campionato italiano.